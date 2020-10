Come tenere al sicuro bitcoin e criptovalute (Di martedì 13 ottobre 2020) Cassaforte in un museo di Milwaukee (foto di Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images)Il problema più noto dei bitcoin e delle criptovalute in generale è la loro volatilità. Ma non è certo l’unico: preoccupa anche la difficoltà di custodirle in modo appropriato, visto che oggi bitcoin, ethereum e le altre non si possono depositare in banca. E non è una questione di poco conto, se pensiamo che alle quotazioni odierne un bitcoin vale circa 9.000 euro e secondo l’ultimo rapporto di CipherTrace solo nel 2019 i furti di bitcoin hanno comportato perdite per 4,4 miliardi di dollari, quasi più del doppio dell’anno precedente (1,7 miliardi). Ecco perché da qualche tempo, in attesa che anche le istituzioni comincino a ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Cassaforte in un museo di Milwaukee (foto di Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images)Il problema più noto deie dellein generale è la loro volatilità. Ma non è certo l’unico: preoccupa anche la difficoltà di custodirle in modo appropriato, visto che oggi, ethereum e le altre non si possono depositare in banca. E non è una questione di poco conto, se pensiamo che alle quotazioni odierne unvale circa 9.000 euro e secondo l’ultimo rapporto di CipherTrace solo nel 2019 i furti dihanno comportato perdite per 4,4 miliardi di dollari, quasi più del doppio dell’anno precedente (1,7 miliardi). Ecco perché da qualche tempo, in attesa che anche le istituzioni comincino a ...

