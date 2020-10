Balotelli | “Ancora non gioco | ma tra qualche settimana firmerò”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Ancora non. Ma trafirmerò, tranquillo“. Queste le parole di Marioin collegamento con la casa del Grande Fratello Vip, in cui si trova suo fratello Enock. L’attaccante bresciano ha affermato quindi di essere vicino al ritorno in campo dopo aver chiuso in maniera negativa l’esperienza con il Brescia. “Cerca di stare tranquillo. Stai facendo bene veramente, lì è tutto une stai al, che ti frega. Pia ti saluta tanto” – ha poi detto l’ex Inter e Milan a Enock.