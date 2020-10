Atlantia, a un passo l’accordo con Cdp. Concessa l’esclusiva per l’88% di Aspi (Di martedì 13 ottobre 2020) Il negoziato al rush finale: i prossimi giorni decisivi per trovare un’intesa. La cordata tra Cassa e altri investitori avrà tempo fino al 18 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Il negoziato al rush finale: i prossimi giorni decisivi per trovare un’intesa. La cordata tra Cassa e altri investitori avrà tempo fino al 18 ottobre

5Enzo2 : RT @Fabio64356227: Che i benetton ci rimettano fino all'ultimo spicciolo di cent! Che tornino in Argentina a cercar fortuna! Massa di ladr… - GiancarloGarci6 : RT @Fabio64356227: Che i benetton ci rimettano fino all'ultimo spicciolo di cent! Che tornino in Argentina a cercar fortuna! Massa di ladr… - Nike93017 : RT @Fabio64356227: Che i benetton ci rimettano fino all'ultimo spicciolo di cent! Che tornino in Argentina a cercar fortuna! Massa di ladr… - GeaPilato : RT @Fabio64356227: Che i benetton ci rimettano fino all'ultimo spicciolo di cent! Che tornino in Argentina a cercar fortuna! Massa di ladr… - Fabio64356227 : Che i benetton ci rimettano fino all'ultimo spicciolo di cent! Che tornino in Argentina a cercar fortuna! Massa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia passo Atlantia, a un passo l'accordo con Cdp. Concessa l'esclusiva per l'88% di Aspi Il Sole 24 ORE Autostrade: Atlantia apre a Cdp, periodo esclusiva per la cessione della quota in Aspi

La situazione è però ancora molto fluida e i prossimi giorni saranno decisivi per capire l’esito dei negoziati ...

Atlantia apre a Cdp "Avete 18 giorni per un’offerta su Aspi"

06% di Atlantia in Aspi. È questo il passo avanti con cui la holding cerca di andare incontro alle richieste del Governo, tornato nelle ultime settimane a minacciare la revoca, se non si fosse tornati ...

La situazione è però ancora molto fluida e i prossimi giorni saranno decisivi per capire l’esito dei negoziati ...06% di Atlantia in Aspi. È questo il passo avanti con cui la holding cerca di andare incontro alle richieste del Governo, tornato nelle ultime settimane a minacciare la revoca, se non si fosse tornati ...