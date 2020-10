Apple Iphone 12 è ufficiale: 5G, ricarica con magneti, caratteristiche e prezzo (Di martedì 13 ottobre 2020) L’evento targato Apple, denominato Hi, Speed ha ufficialmente rivelato direttamente dalla casa di Cupertino tutte le informazioni sulla nuova generazione della famiglia di smartphone più diffusa e iconica, ossia Iphone 12. Principali novità Di particolare spicco il nuovo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici l’11% più sottile e il 15% più piccolo della generazione passata, risultando anche molto più resistente agli urti rispetto al passato. Risoluzione 2532 x 1170 pixel (460 ppi) per luminosità massima di 1200 nit, confermata la compatibiltà a HDR10, HLG e Dolby Vision. In fase di prestazioni pure Apple ha parlato di A14 Bionic dal processo produttivo a 5nm e 6 core, GPU con quattro core, che secondo la casa statunitense promette prestazioni di ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020) L’evento targato, denominato Hi, Speed ha ufficialmente rivelato direttamente dalla casa di Cupertino tutte le informazioni sulla nuova generazione della famiglia di smartphone più diffusa e iconica, ossia12. Principali novità Di particolare spicco il nuovo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici l’11% più sottile e il 15% più piccolo della generazione passata, risultando anche molto più resistente agli urti rispetto al passato. Risoluzione 2532 x 1170 pixel (460 ppi) per luminosità massima di 1200 nit, confermata la compatibiltà a HDR10, HLG e Dolby Vision. In fase di prestazioni pureha parlato di A14 Bionic dal processo produttivo a 5nm e 6 core, GPU con quattro core, che secondo la casa statunitense promette prestazioni di ...

