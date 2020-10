Xbox Series X/S: in arrivo tante novità nelle prossime 4 settimane (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con Xbox Series X e Series S in uscita tra meno di un mese, la next-gen è davvero dietro l'angolo. Con questo in mente, Microsoft ha dato il via alla sua campagna di marketing per le loro prossime console con il recente trailer che invita i giocatori a dare "energia ai propri sogni".E per quanto riguarda il marketing per le console Xbox di nuova generazione, a quanto pare c'è molto di più in arrivo nelle prossime 4 settimane. Recentemente, Josh Munsee, senior marketing manager di Xbox, ha affermato su Twitter che il recente trailer è solo l'inizio della campagna marketing e che nelle prossime 4 settimane possiamo aspettarci nuove ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) ConX eS in uscita tra meno di un mese, la next-gen è davvero dietro l'angolo. Con questo in mente, Microsoft ha dato il via alla sua campagna di marketing per le loroconsole con il recente trailer che invita i giocatori a dare "energia ai propri sogni".E per quanto riguarda il marketing per le consoledi nuova generazione, a quanto pare c'è molto di più in. Recentemente, Josh Munsee, senior marketing manager di, ha affermato su Twitter che il recente trailer è solo l'inizio della campagna marketing e chepossiamo aspettarci nuove ...

