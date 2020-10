Spezia, Riccardo Marchizza positivo al Covid-19 (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19“. Attraverso una nota ufficiale lo Spezia ha comunicato la positività al Coronavirus di Riccardo Marchizza, giocatore convocato da Nicolato per la spedizione Under21. Si tratta del primo giocatore positivo per gli aquilotti. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “LoCalcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultatoal-19“. Attraverso una nota ufficiale loha comunicato la positività al Coronavirus di, giocatore convocato da Nicolato per la spedizione Under21. Si tratta del primo giocatoreper gli aquilotti.

