Soleil Sorge sbugiarda Iconize: "Lamentava che non lo pagavano abbastanza" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iconize ha accusato Soleil Sorge di averlo venduto a Barbara d'Urso. Lei, stufa degli attacchi ricevuti, lo ha sbugiardato su Instagram. Soleil Sorge, nelle scorse settimane, è stata spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara d'Urso, dove l'è stato chiesto, dopo la confessione di Dayane Mello a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, se fosse … L'articolo Soleil Sorge sbugiarda Iconize: "Lamentava che non lo pagavano abbastanza" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: 'si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per a… - CheDonnait : Soleil ci serve il caffeuccio. Fatela entrare al #GFVIP, vi prego. - emnocineiv : Soleil Anastasia Sorge Stasi sei pazzesca posso dire - marco_r98 : Nuovi ingressi che vorrei: Nadia Rinaldi, Taylor Mega, Soleil Sorge, Raz Degan, Eva Grimaldi, Rosa Perrotta, Marco… - bdu_tv : RT @trash_italiano: Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: 'si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andar… -