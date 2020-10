Siria, amnistia per migliaia di detenuti nelle carceri curde: ci sono anche membri di Isis (Di lunedì 12 ottobre 2020) membri di medio e basso rango, malati terminali, colpevoli di reati minori e over 75, tutti in carcere da più di due anni. Le Forze Democratiche Siriane (Sdf), a maggioranza curda, hanno deciso di concedere l’amnistia a migliaia di prigionieri, tra cui alcuni ritenuti membri dello Stato Islamico, che così potranno godere di sconti di pena o, addirittura, essere liberati. A comunicarlo sono le stesse autorità curde citate dai media Siriani. Destinatari del provvedimento saranno alcuni dei 12mila prigionieri di nazionalità Siriana rinchiusi nelle carceri curde del nord-est del Paese, su un totale di circa 19mila carcerati in larga parte considerati ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)di medio e basso rango, malati terminali, colpevoli di reati minori e over 75, tutti in carcere da più di due anni. Le Forze Democratichene (Sdf), a maggioranza curda, hanno deciso di concedere l’di prigionieri, tra cui alcuni ritenutidello Stato Islamico, che così potranno godere di sconti di pena o, addirittura, essere liberati. A comunicarlole stesse autoritàcitate dai mediani. Destinatari del provvedimento saranno alcuni dei 12mila prigionieri di nazionalitàna rinchiusidel nord-est del Paese, su un totale di circa 19mila carcerati in larga parte considerati ex ...

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 OTT - Le autorità curdo-siriane hanno annunciato oggi una amnistia nei confronti di migliaia di detenuti, membri di medio e basso rango dell'Isis, da almeno due anni rinchiusi ...

BEIRUT - Le autorità curdo-siriane hanno annunciato oggi una amnistia nei confronti di migliaia di detenuti, membri di medio e basso rango dell'Isis, da almeno due anni rinchiusi nelle prigioni del no ...

