Salerno, controlli anti-Covid in tutta la Provincia: i numeri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sulla base delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, sono stati disposti controlli antiCovid a cui, i Carabinieri hanno dato esecuzione nell’ambito dell’intera Provincia. A fronteggiare la carica degli irriducibili c’era uno stringente dispositivo di controlli. I risultati non sono mancati: • 1678 persone, con 62 sanzioni “Covid” per mascherina non indossata; • 337 locali controllati, con 9 sanzioni “Covid”; • 11 denunce in stato di libertà di parcheggiatori con provvedimento “DASPO”, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza; • 30 verbali ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sulla base delle determinazioni assunte in sede di Comitatole di Ordine e Sicurezza Pubblica, sono stati dispostia cui, i Carabinieri hanno dato esecuzione nell’ambito dell’intera. A fronteggiare la carica degli irriducibili c’era uno stringente dispositivo di. I risultati non sono mancati: • 1678 persone, con 62 sanzioni “” per mascherina non indossata; • 337 locali controllati, con 9 sanzioni “”; • 11 denunce in stato di libertà di parcheggiatori con provvedimento “DASPO”, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza; • 30 verbali ...

tvoggi : SVERSAVA RIFIUTI NEI CANALI D’ACQUA, DENUNCIATO TITOLARE DI UN ALLEVAMENTO BUFALINO Nell’ambito dei controlli a tut… - occhio_notizie : Weekend di controlli e #multe a #Salerno - ONDANEWSweb : Controlli anti-Covid a Salerno. Sanzionate 61 persone trovate in pubblico senza mascherina - - fainformazione : Salerno: i dati della movida, multe salate per 61 persone senza mascherina A Salerno, come nel resto della provinc… - fainfocronaca : Salerno: i dati della movida, multe salate per 61 persone senza mascherina A Salerno, come nel resto della provinc… -