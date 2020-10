Roma, un positivo in Primavera: oggi tamponi per tutti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per i giocatori della Roma sono previsti tamponi i cui risultati saranno noti nei prossimi giorni. La situazione. Sale il livello di attenzione in casa Roma dopo la notizia della positività di un giocatore della Primavera e di due dell’Under 18 ai tamponi per il coronavirus. Lo sottolinea Corriere dello Sport segnalando che le due formazioni giovanili in questo giorni hanno lavorato con il gruppo di Paulo Fonseca. Per questo motivo tutti i giocatori della prima squadra oggi verranno sottoposti a tamponi mentre il centro di Trigoria resterà chiuso per le operazioni di sanificazione. Le attività del settore giovanile, invece, sono state bloccate dall’ASL. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per i giocatori dellasono previstii cui risultati saranno noti nei prossimi giorni. La situazione. Sale il livello di attenzione in casadopo la notizia della positività di un giocatore dellae di due dell’Under 18 aiper il coronavirus. Lo sottolinea Corriere dello Sport segnalando che le due formazioni giovanili in questo giorni hanno lavorato con il gruppo di Paulo Fonseca. Per questo motivoi giocatori della prima squadraverranno sottoposti amentre il centro di Trigoria resterà chiuso per le operazioni di sanificazione. Le attività del settore giovanile, invece, sono state bloccate dall’ASL. Leggi su Calcionews24.com

