Ridotta a 10 giorni la quarantena (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva la quarantena breve, Ridotta da 14 a 10 giorni. La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico.Nel dettaglio, nel caso di persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, il Ministero stabilisce che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva labreve,da 14 a 10. La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico.Nel dettaglio, nel caso di persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, il Ministero stabilisce che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 ...

Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni: per i sintomatici isolamento di 10 giorni (di cui almeno 3 senza sintomi) più il test negativo ...

Covid-19, Coldiretti: “Via libera a 18mila lavoratori stagionali extracomunitari”

24 del T.U. immigrazione. Il Decreto flussi – precisa la Coldiretti - arriva peraltro in occasione dell’annuncio della riduzione dei tempi di quarantena a dieci giorni, sulla base delle ultime ...

