Percassi: «Juve e Inter sono le più forti, il Napoli le ha avvicinate» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato un’Intervista a l’Eco di Bergamo oggi in edicola. L’Atalanta è capolista, ma lui preferisce volare basso. «Perché dovrei parlare di scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che si è schiantato. Noi saremo tanto più forti quanto più resteremo l’Atalanta: più sali in alto e più devi guardare in basso». Sulla vetta della classifica dice: «Siamo in due, e il Napoli ha giocato una gara in meno. Sabato ci andiamo, sarà dura. E poi ci aspettano altre 35 partite». Molte squadre, quest’anno si sono rinforzate, aggiunge. «Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha rilasciato un’vista a l’Eco di Bergamo oggi in edicola. L’Atalanta è capolista, ma lui preferisce volare basso. «Perché dovrei parlare di scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che si è schiantato. Noi saremo tanto piùquanto più resteremo l’Atalanta: più sali in alto e più devi guardare in basso». Sulla vetta della classifica dice: «Siamo in due, e ilha giocato una gara in meno. Sabato ci andiamo, sarà dura. E poi ci aspettano altre 35 partite». Molte squadre, quest’anno sirinforzate, aggiunge. «sopra tutte, ille ha ...

