Paul Scholes torna in panchina: allenerà in quarta divisione inglese (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Salford City ha annunciato l’arrivo in panchina di Paul Scholes: l’ex centrocampista del Manchester United sarà allenatore ad interim Il Salford City ha annunciato l’arrivo in panchina di Paul Scholes, storico ex centrocampista del Manchester United, che vestirà i panni di allenatore ad interim. Il club si trova al quarto posto in League Two (ossia la quarta divisione inglese). Per Scholes è la seconda esperienza da tecnico dopo la pessima parentesi all’Oldham Athletic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Salford City ha annunciato l’arrivo indi: l’ex centrocampista del Manchester United sarà allenatore ad interim Il Salford City ha annunciato l’arrivo indi, storico ex centrocampista del Manchester United, che vestirà i panni di allenatore ad interim. Il club si trova al quarto posto in League Two (ossia la). Perè la seconda esperienza da tecnico dopo la pessima parentesi all’Oldham Athletic. Leggi su Calcionews24.com

Il Salford City ha annunciato l'arrivo in panchina di Paul Scholes: l'ex centrocampista del Manchester United sarà allenatore ad interim Il Salford City ha annunciato l'arrivo in panchina di Paul ...