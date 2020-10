Ora Conte "raccomanda" le mascherine in casa. Tutte le misure del nuovo Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) Feste in casa con al massimo sei persone e mascherine obbligatorie all'aperto, con "una forte raccomandazione" per l'uso dei Dpi in casa alla presenza di persone non conviventi. Prende forma il nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte vuole licenziare entro questa sera. misure e dettagli trapelano dalla cabina di regia governo-regioni a Palazzo Chig. "Nel Dpcm andremo a inserire la previsione delle mascherine all'aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all'aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all'interno delle abitazioni private in presenze ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Feste incon al massimo sei persone eobbligatorie all'aperto, con "una fortezione" per l'uso dei Dpi inalla presenza di persone non conviventi. Prende forma ilche il premier Giuseppevuole licenziare entro questa sera.e dettagli trapelano dalla cabina di regia governo-regioni a Palazzo Chig. "Nelandremo a inserire la previsione delleall'aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulleall'aperto, inseriremo una fortezione sulleall'interno delle abitazioni private in presenze ...

