OPA Techedge | adesioni oltre il 16%

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da TitanBidco (veicolo detenuto da One Equity Partner) sul’81,2% del capitale dirisulta che oggi, 12 ottobre 2020, sono state presentate 1.300 richieste di. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 3.397.138, pari al 16,22% dell’offerta. L’offerta terminerà il 23 ottobre 2020. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieGroup acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 ottobre 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Ultime Notizie dalla rete : OPA Techedge

Teleborsa

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da TitanBidco (veicolo detenuto da One Equity Partner) sul'81,2% del capitale di Techedge risulta che oggi, 12 ottobre 2020, ...Possibile doppio binario per Lutech, azienda leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e It outsourcing, controllata dal fondo One Equity Partners. Mentre i riflettori ...