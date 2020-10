Oms: «Meno morti? Il dato potrebbe tornare catastrofico» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uomo avvisato mezzo salvato. In questo caso mondo. La guardia non va abbassata guardando il dato che indica la mortalità del Covid. «L’attuale scollamento tra la crescita del numero di casi e il numero dei morti coronavirus» – che risulta più basso rispetto al primo periodo dell’epidemia – «potrebbe ridursi in maniera molto grave e catastrofica, a Meno che non stiamo molto molto attenti»: a dirlo è Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell’Oms. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 12 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo morti coronavirus: «Minore mortalità dovuta alla capacità di tracciamento» «La minore mortalità è dovuta al ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uomo avvisato mezzo salvato. In questo caso mondo. La guardia non va abbassata guardando ilche indica la mortalità del Covid. «L’attuale scollamento tra la crescita del numero di casi e il numero deicoronavirus» – che risulta più basso rispetto al primo periodo dell’epidemia – «ridursi in maniera molto grave e catastrofica, ache non stiamo molto molto attenti»: a dirlo è Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell’Oms. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 12 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativocoronavirus: «Minore mortalità dovuta alla capacità di tracciamento» «La minore mortalità è dovuta al ...

