Nuove regole sulla quarantena, stop a calcetto e feste private (Di lunedì 12 ottobre 2020) Basterà un solo tampone negativo dopo dieci giorni di isolamento per dichiarare guariti i positivi al Covid-19. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza – rilanciata anche dal viceministro Pierpaolo Sileri qualche giorno fa – e riduce così la durata della quarantena e dell’isolamento fiduciario. Ma a patto che venga effettuato il tampone molecolare e il test rapido per chi è entrato in contatto con chi ha contratto il coronavirus. La circolare del ministero della Salute dovrebbe essere firmata questa mattina. Ma oggi, dopo l’impennata dei casi, è in calendario anche l’incontro con le Regioni sulle Nuove regole anti-contagio che saranno contenute nel prossimo Dpcm, che potrebbe già essere firmato questa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Basterà un solo tampone negativo dopo dieci giorni di isolamento per dichiarare guariti i positivi al Covid-19. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza – rilanciata anche dal viceministro Pierpaolo Sileri qualche giorno fa – e riduce così la durata dellae dell’isolamento fiduciario. Ma a patto che venga effettuato il tampone molecolare e il test rapido per chi è entrato in contatto con chi ha contratto il coronavirus. La circolare del ministero della Salute dovrebbe essere firmata questa mattina. Ma oggi, dopo l’impennata dei casi, è in calendario anche l’incontro con le Regioni sulleanti-contagio che saranno contenute nel prossimo Dpcm, che potrebbe già essere firmato questa ...

frankgabbani : Tutta la mia solidarietà ai lavoratori dello spettacolo, che ieri sono scesi in piazza con #bauliinpiazza, per chie… - Corriere : Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tutti i lavoratori - NicolaPorro : Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere pr… - MassimoSantoma2 : RT @NicolaPorro: Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere prima. Ca… - Gigithebeast1 : RT @lametabasta: Si fanno regole nuove contro il covid ma non c'è nessuno che controlla e sanziona. Quindi è come se non ci fossero regole. -