Lele Mora rivela | Massimiliano Morra stava con un uomo per andare al GF

Ospite di 'Live non è la D'urso', Lele Mora ha rivelato che Massimiliano Morra sarebbe stato con un uomo per andare al Grande Fratello. Da un paio di settimane a questa parte il mondo del gossip è concentrato sul Grande Fratello Vip e sulle rivelazioni riguardanti i suoi protagonisti. Mai come quest'anno un edizione del

