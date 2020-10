Grande Fratello Vip, anticipazioni 12 ottobre: scontro tra Enock e Tommaso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stasera, lunedì 12 ottobre, andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, tornerà a collegarsi con i Vip della Casa, per fare insieme a loro il punto della situazione. L’esito del televoto settimanale, porterà un concorrente a dover abbandonare la Casa. A rischio eliminazione ci sono: Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania. Nel corso della serata si parlerà anche di alcune faccende amorose che riguardano da vicino alcuni gieffini. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Grande Fratello Vip, anticipazioni nona puntata di lunedì 12 ottobre I temi da affrontare questa sera saranno numerosi. Si tornerà a parlare dell’amicizia speciale che si è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stasera, lunedì 12, andrà in onda la nona puntata delVip 5. Alfonso Signorini, tornerà a collegarsi con i Vip della Casa, per fare insieme a loro il punto della situazione. L’esito del televoto settimanale, porterà un concorrente a dover abbandonare la Casa. A rischio eliminazione ci sono: Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania. Nel corso della serata si parlerà anche di alcune faccende amorose che riguardano da vicino alcuni gieffini. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.Vip,nona puntata di lunedì 12I temi da affrontare questa sera saranno numerosi. Si tornerà a parlare dell’amicizia speciale che si è ...

