Funerali con limiti e matrimoni invalidati dal DPCM del 10 ottobre: bufala sulla Gazzetta Ufficiale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha innescato pesanti discussioni un documento che ci avete segnalato sui nostri numeri WhatsApp riguardanti un presunto DPCM del 10 ottobre, dopo averlo ricevuto proprio attraverso l’app per Android ed iPhone, alla luce di una bozza di decreto che pare sia già finita nella Gazzetta Ufficiale. Tra i vari ambiti in cui il governo sarebbe intervenuto tramite i provvedimenti in questione, più nel dettaglio, abbiamo anche un nuovo protocollo per quanto riguarda la celebrazione di Funerali e matrimoni. Con limiti a dir poco stringenti. DPCM del 10 ottobre già nella Gazzetta Ufficiale, ma è solo una bufala su matrimoni e ... Leggi su bufale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha innescato pesanti discussioni un documento che ci avete segnalato sui nostri numeri WhatsApp riguardanti un presuntodel 10, dopo averlo ricevuto proprio attraverso l’app per Android ed iPhone, alla luce di una bozza di decreto che pare sia già finita nella. Tra i vari ambiti in cui il governo sarebbe intervenuto tramite i provvedimenti in questione, più nel dettaglio, abbiamo anche un nuovo protocollo per quanto riguarda la celebrazione di. Cona dir poco stringenti.del 10già nella, ma è solo unasue ...

