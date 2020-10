Feste private vietate e segnalazioni dei cittadini: su Twitter si discute sulle parole di Speranza (Di lunedì 12 ottobre 2020) In merito alle nuove norme in programma da parte del Governo per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia, ce ne è una che sta creando tanta confusione: fermare le Feste in casa. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si è espresso in merito al provvedimento che è sotto esame proprio in queste ore. Le sue … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020) In merito alle nuove norme in programma da parte del Governo per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia, ce ne è una che sta creando tanta confusione: fermare lein casa. Il Ministro della Salute, Roberto, si è espresso in merito al provvedimento che è sotto esame proprio in queste ore. Le sue … L'articolo NewNotizie.it.

ricpuglisi : Mentre il governo Conte si gingilla con il divieto AUTORITARIO delle feste private, può essere così cortese da farc… - mannocchia : davvero appassionante il dibattito sulla corsa e l’attività motoria, sulle feste private e la movida. segnalo che… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - ldigregorio75 : Io farei così: - Multe fino a 1000 euro per chi organizza feste private. - Ergastolo per il vicino che le segnala,… - Kapparar1 : RT @rassegnatevi: Come pensa il governo di far rispettare il divieto di feste in abitazioni private? 'Aumenteremo i controlli e ci saranno… -