Feste massimo in 6 e stop alle gite Nuova stretta del governo. Il Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo il vertice con le regioni e i capi-delegazione del governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a stringere le maglie fin qui allargate dopo la fase più acuta dell'emergenza. Nel nuovo Dpcm saranno molte le limitazioni che riguarderanno le attività più comuni e la sfera privata. Si parte dal divieto di sosta davanti ai locali dalle 21, in modo da evitare assembramenti, e chiusura di pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo a mezzanotte.

