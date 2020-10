Emergenza Covid, de Magistris: “Per la pandemia serve la sanità pubblica non lo sceriffo'” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital. ”Con De Luca non è uno scontro personale ma è politico perché qualcuno pensava che facendo qualche show su facebook o qualche vignetta si arginava la pandemia, ma per la pandemia serve la sanità pubblica non lo sceriffo”. “Io sono stato molto critico fin da subito – ha aggiunto il primo cittadino – ed ho attribuito i meriti dell’eccezionalità di Napoli e della Campania nel lockdown al grandissimo senso di responsabilità dei cittadini e al grande lavoro di medici e infermieri che hanno fatto miracoli con poche strutture. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Napoli, Luigi de, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital.;Con De Luca non è uno scontro personale ma è politico perché qualcuno pensava che facendo qualche show su facebook o qualche vignetta si arginava la, ma per lalanon lo;. “Io sono stato molto critico fin da subito – ha aggiunto il primo cittadino – ed ho attribuito i meriti dell’eccezionalità di Napoli e della Campania nel lockdown al grandissimo senso di responsabilità dei cittadini e al grande lavoro di medici e infermieri che hanno fatto miracoli con poche strutture. ...

mante : Un dato politico importante che non ho mai letto da nessuna parte. Quante persone sono state assunte in Italia per… - alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - Redy9101 : RT @doluccia16: Ha denigrato la Lombardia, ha minacciato la gente con i lanciafiamme, ha preso in giro Briatore positivo al covid. Ora la… - capoccione67 : RT @arrigoni_paolo: #Recovery #Fund: il rischio vero è che questa montagna di soldi, che si aggiunge ai 100 miliardi di debito pubblico per… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, fra poche ore il nuovo Dcpm di Conte: ecco quali sono gli sport vietati la VOCE del TRENTINO Dipendente positivo al Covid19, chiusi i Cantieri culturali della Zisa

Tredici invece quelli che si sono presentati al pronto soccorso Covid del Cervello. In media negli ultimi giorni ... Vengono segnalati da diversi pazienti code nei centri di emergenza del Buccheri La ...

VIDEO | Ansia e incertezza ai tempi del Covid, ecco le "vie d'uscita": "Affidatevi a professionisti"

Tanti gli argomenti da trattare: la gestione dell’ansia e dell’incertezza dovute al Coronavirus, l’importanza del saluto ... dalla necessità di rispettare i parametri che l’emergenza sanitaria in ...

Tredici invece quelli che si sono presentati al pronto soccorso Covid del Cervello. In media negli ultimi giorni ... Vengono segnalati da diversi pazienti code nei centri di emergenza del Buccheri La ...Tanti gli argomenti da trattare: la gestione dell’ansia e dell’incertezza dovute al Coronavirus, l’importanza del saluto ... dalla necessità di rispettare i parametri che l’emergenza sanitaria in ...