Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo? Avevamo già parlato di Domicilio digitale qualche tempo fa, quando si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però al Domicilio digitale avvocati ed alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 ottobre 2020)ladall’albo? Avevamo già parlato diqualche tempo fa,si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però aled alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La ...

