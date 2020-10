Covid, nel Dpcm si va verso lo stop alle gite scolastiche. Raccomandate le mascherine in casa con gli amici (Di lunedì 12 ottobre 2020) stop alle gite scolastiche per questo anno e la raccomandazione sull’uso delle mascherine in casa in presenza di persone non conviventi. Sono queste le principali novità discusse nel corso dell’incontro tra governo e Regioni a Palazzo Chigi per definire tutti i punti che saranno inseriti nel prossimo Dpcm. Dopo il meeting con gli Enti Locali, Giuseppe Conte vedrà, a quanto si apprende, i capi delegazione di maggioranza. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Scuola, stop alle gite scolastiche. Bonaccini: “Lezioni a distanza? Mai proposte” In un primo momento era circolata la notizia che da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)per questo anno e la raccomandazione sull’uso delleinin presenza di persone non conviventi. Sono queste le principali novità discusse nel corso dell’incontro tra governo e Regioni a Palazzo Chigi per definire tutti i punti che saranno inseriti nel prossimo. Dopo il meeting con gli Enti Locali, Giuseppe Conte vedrà, a quanto si apprende, i capi delegazione di maggioranza. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Scuola,. Bonaccini: “Lezioni a distanza? Mai proposte” In un primo momento era circolata la notizia che da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, l'Oms. "Meno morti? Il dato potrebbe tornare catastrofico" la Repubblica Covid-19, nel Dpcm chiusura dei locali alle 24 e stadi al 10% della capienza

Stop alle gite scolastiche e forte raccomandazione per evitare feste in casa con più di sei persone. Ai matrimoni massimo 30 presenti ...

Tumore al polmone confuso con il Covid: «Così il Regno Unito rischia altre decine di migliaia di morti»

Migliaia tumori ai polmoni potrebbero non essere stati diagnosticati perché i sintomi della malattia sono simili a quelli del coronavirus. Secondo gli esperti nel Regno Unito ...

