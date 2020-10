Christian Vieri e Costanza Caracciolo | il battesimo della piccola Isabel

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Christian Vieri e Costanza Caracciolo, sui propri profili social, hanno voluto pubblicare una stessa foto. Sorridenti, guardano all’obiettivo, stringendo al petto ciascuno una bambina. «Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel», hanno scritto i genitori, oscurando i visini delle figlie con l’emoticon di un unicorno. «Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso così speciale questa giornata», hanno concluso Vieri e la Caracciolo, pubblicando a corredo di una stessa immagine una stessa didascalia. Parole formali che poco hanno raccontato del momento trascorso insieme alla famiglia e agli amici più cari.

Vanity Fair.it

