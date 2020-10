Anche Castore in corsa come sponsor tecnico della Roma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Castore sponsor Roma – Il produttore di abbigliamento sportivo Castore sarebbe in corsa per diventare nuovo sponsor tecnico della Roma. Lo spiega SportsPro, spiegando che l’offerta dell’azienda punta sul digitale, con la speranza di superare la concorrenza della statunitense New Balance. La Roma è a caccia di un nuovo partner tecnico per la stagione 2021/22, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020)– Il produttore di abbigliamento sportivosarebbe inper diventare nuovo. Lo spiega SportsPro, spiegando che l’offerta dell’azienda punta sul digitale, con la speranza di superare la concorrenzastatunitense New Balance. Laè a caccia di un nuovo partnerper la stagione 2021/22, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

