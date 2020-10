Viminale: mascherina anche per attività motoria all'aperto. Polemiche, poi la rettifica (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Viminale, in una circolare firmata ieri sera, obbliga anche chi fa attività motoria all'aperto ad indossare la mascherina. La disposizione "esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il, in una circolare firmata ieri sera, obbligachi faall'ad indossare la. La disposizione "esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano ...

repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - TgLa7 : ??#Covid Precisazione del @Viminale : per chi fa #jogging NON c'è obbligo #mascherina , per 'attività motoria' si in… - Agenzia_Ansa : Chi fa #jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo precisa il Viminale. Per attività motoria, sottoline… - ziaanto62 : RT @TgLa7: ??#Covid Precisazione del @Viminale : per chi fa #jogging NON c'è obbligo #mascherina , per 'attività motoria' si intende la #pas… - MarySpes : RT @CacciaDominioni: Leggo che il Viminale ha deciso che la mascherina va portata anche da chi fa attività motoria all'aperto. Mi sono tra… -