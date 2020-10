Traffico Roma del 11-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdeuna sera dalla redazione ultimo appuntamento con informazioni sulla viabilità ilè tornato regolare ilnella zona sud del raccordo ci riferiamo alla carreggiata esterna già organizzata da un incidente avvenuto tra le uscite continua a Laurentina tutto regolare anche sulla Cassia bis Veientana interessata anche Essa da un incidente incidente avvenuto tra Formello e Castel de’ ceveri in direzioneanche in quel caso non si registrano più impedimenti di rilievo sulla diramazionenord per ricordi da Settebagni al Raccordo Anulare stessa situazione sulla diramazionesud dove abbiamo code da Torrenova al raccordo per Mango poi guardi sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Portonaccio ...