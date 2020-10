Traffico Roma del 11-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono disagi nella zona sud del Raccordo Anulare ci riferiamo alla carreggiata esterna Dopo un incidente età Provo incolonnamenti tra le uscite Ostiense via del Mare fontina e Laurentina in direzione quindi Appia sulla diramazionenord code perintenso da Settebagni al Raccordo Anulare situazione per certi versi analoga sulla diramazionesud dove abbiamo comune tra Torrenova e il raccordo ci sono poi i bravi code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione è ancora perintenso si sono formati incolonnamenti anche sulla statale 2 bis Cassia Veientana tra Formello e l’uscita per via della Giustiniana in ...