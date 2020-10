Schianto sulla statale , perdono la vita marito e moglie (Di domenica 11 ottobre 2020) Schianto sulla statale. Un terribile incidente è avvenuto nel foggiano. Coinvolta una coppia anziana. L’impatto è stato devastante Non c’è stato nulla da fare per l’anziana coppia coinvolta in un tragico incidente ieri sera sulla Stada statale 16. L’impatto tra due auto è avvenuto intorno alle 18, precisamente al chilometro 622, all’incrocio di Ripalta, area … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020). Un terribile incidente è avvenuto nel foggiano. Coinvolta una coppia anziana. L’impatto è stato devastante Non c’è stato nulla da fare per l’anziana coppia coinvolta in un tragico incidente ieri seraStada16. L’impatto tra due auto è avvenuto intorno alle 18, precisamente al chilometro 622, all’incrocio di Ripalta, area … L'articolo proviene da YesLife.it.

lumachinaturbo : RT @webecodibergamo: Schianto frontale sulla Rivoltana Otto feriti, uno in gravi condizioni - Dome689 : RT @webecodibergamo: Schianto frontale sulla Rivoltana Otto feriti, uno in gravi condizioni - webecodibergamo : Schianto frontale sulla Rivoltana Otto feriti, uno in gravi condizioni - toffee173170 : @vucciria79 ....senza regola alcuna, l'altra sera....monopattino nero e il coglioncello vestito di nero, è apparso… - oggitreviso : Schianto a Conegliano, auto si ribalta sulla statale -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla Schianto sulla regionale 71: due feriti, c'è anche una bimba di 3 anni ArezzoNotizie Tremendo impatto sulla statale, muoiono marito e moglie

Un terribile incidente stradale ha provocato la morte di due anziani sulla statale 16. Incerte le dinamiche dell'accaduto ...

Nel 2019 il record degli schianti Velocità e distrazione le cause

Il maggior numero di vittime il sabato e la domenica: primato a Jesolo e San Donà Le strade provinciali le più pericolose. «Investire in sicurezza i soldi delle multe» ...

Un terribile incidente stradale ha provocato la morte di due anziani sulla statale 16. Incerte le dinamiche dell'accaduto ...Il maggior numero di vittime il sabato e la domenica: primato a Jesolo e San Donà Le strade provinciali le più pericolose. «Investire in sicurezza i soldi delle multe» ...