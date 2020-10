Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: muore ragazza di 21 anni (Di domenica 11 ottobre 2020) Una ragazza di 21 anni ha perso la vita a Quartesana, frazione di Ferrara, finendo con l’auto in un canale adiacente alla carreggiata. Aveva solo 21 anni la vittima dell’incidente stradale consumatosi nella mattinata di venerdì a Quartesana, frazione del comune di Ferrara. La giovane, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo della sua auto … L'articolo Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: muore ragazza di 21 anni proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020) Unadi 21ha perso la vita a Quartesana, frazione di Ferrara, finendo con l’auto in unadiacente alla carreggiata. Aveva solo 21la vittima dell’incidente stradale consumatosi nella mattinata di venerdì a Quartesana, frazione del comune di Ferrara. La giovane, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo della sua auto … L'articoloildell’auto ein undi 21proviene da YesLife.it.

vaneverdiani : RT @nigritha_: 'lasci che Sanem sia sua. Certo...solo per adesso' Toccategli tutto, ma non la sua donna. Perde controllo e lucidità. Perde… - LuciaFerraroEM : RT @nigritha_: 'lasci che Sanem sia sua. Certo...solo per adesso' Toccategli tutto, ma non la sua donna. Perde controllo e lucidità. Perde… - ismysecondname : RT @nigritha_: 'lasci che Sanem sia sua. Certo...solo per adesso' Toccategli tutto, ma non la sua donna. Perde controllo e lucidità. Perde… - marinel18181293 : RT @nigritha_: 'lasci che Sanem sia sua. Certo...solo per adesso' Toccategli tutto, ma non la sua donna. Perde controllo e lucidità. Perde… - MartyGra1999 : RT @nigritha_: 'lasci che Sanem sia sua. Certo...solo per adesso' Toccategli tutto, ma non la sua donna. Perde controllo e lucidità. Perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sull'argine Il Gazzettino Incidente in rally in Sicilia, morto copilota

(ansa) Incidente mortale al Rally Valle del Sosio nell’Agrigentino. Una delle autovettura in gara ha perso il controllo ed è finita – stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di ...

Vettel: "Il testacoda? Forse ho rischiato troppo"

Anche in Germani il tedesco è stato protagonista di una ennesima gara opaca conclusa con l'undicesimo posto finale e condita da un testacoda nelle battute iniziali mentre era in lotta con Giovinazzi.

(ansa) Incidente mortale al Rally Valle del Sosio nell’Agrigentino. Una delle autovettura in gara ha perso il controllo ed è finita – stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di ...Anche in Germani il tedesco è stato protagonista di una ennesima gara opaca conclusa con l'undicesimo posto finale e condita da un testacoda nelle battute iniziali mentre era in lotta con Giovinazzi.