National Coming Out Day, LP: “L’outing è un’altra forma di discriminazione”. La clip inedita di “The one that you love” in esclusiva per Fq Magazine (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sono assolutamente d’accordo. L’outing è un’altra forma di discriminazione e parla del diritto intrinseco di alcune persone. Non è una decisione di nessuno, ma solo nostra: riguarda il Coming out e la propria sessualità in generale”. Così la cantautrice statunitense LP commenta in esclusiva a Ilfattoquotidiano.it la giornata nazionale del Coming out che si celebra oggi, domenica 11 settembre. Un’occasione di sensibilizzazione LGBT per sostenere le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (e talvolta altri gruppi tipicamente raggruppati all’interno della comunità LGBT) a “uscire allo scoperto”. Celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1988, l’idea iniziale era fondata sullo spirito di liberazione femminista e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sono assolutamente d’accordo. L’outing è un’altradi discriminazione e parla del diritto intrinseco di alcune persone. Non è una decisione di nessuno, ma solo nostra: riguarda ilout e la propria sessualità in generale”. Così la cantautrice statunitense LP commenta ina Ilfattoquotidiano.it la giornata nazionale delout che si celebra oggi, domenica 11 settembre. Un’occasione di sensibilizzazione LGBT per sostenere le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (e talvolta altri gruppi tipicamente raggruppati all’interno della comunità LGBT) a “uscire allo scoperto”. Celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1988, l’idea iniziale era fondata sullo spirito di liberazione femminista e ...

