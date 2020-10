Libero: il Sud è infettato dal Covid e invece ci si accanisce con la Lombardia (Di domenica 11 ottobre 2020) “Per il Covid la certezza della pena esiste: chiunque provi a cavalcare il virus per trarne qualche beneficio finisce sempre per essere bastonato“. Esordisce così Lorenzo Mottola su Libero, in un articolo dal titolo apocalittico: “Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che Lombardia, il Sud è infettato. Sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt. E il ministero ammette: rischiamo nuove stragi come a Bergamo”. Fino a pochi giorni fa, scrive, il Partito Democratico, chiedeva il commissariamento della Regione Lombardia, considerata incapace di gestire la crisi sanitaria. Poi è arrivata la seconda ondata dell’epidemia, “che pareva un gavettone rispetto allo tsunami di marzo, ma che grazie ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) “Per illa certezza della pena esiste: chiunque provi a cavalcare il virus per trarne qualche beneficio finisce sempre per essere bastonato“. Esordisce così Lorenzo Mottola su, in un articolo dal titolo apocalittico: “Ildilaga nel Mezzogiorno. Altro che, il Sud è. Sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt. E il ministero ammette: rischiamo nuove stragi come a Bergamo”. Fino a pochi giorni fa, scrive, il Partito Democratico, chiedeva il commissariamento della Regione, considerata incapace di gestire la crisi sanitaria. Poi è arrivata la seconda ondata dell’epidemia, “che pareva un gavettone rispetto allo tsunami di marzo, ma che grazie ...

Ernesto65373005 : RT @dibellagf: Terrorismo e razzismo contro il solito Sud.Purtroppo in Lombardia1140, in Campania 640, 561 in veneto, 548in Toscana, 500 in… - napolista : Libero: il #Sud è infettato dal #Covid e invece ci si accanisce con la #Lombardia A causa della loro disorganizzazi… - CristinaVallin2 : RT @dibellagf: Terrorismo e razzismo contro il solito Sud.Purtroppo in Lombardia1140, in Campania 640, 561 in veneto, 548in Toscana, 500 in… - maurodbm70 : RT @dibellagf: Terrorismo e razzismo contro il solito Sud.Purtroppo in Lombardia1140, in Campania 640, 561 in veneto, 548in Toscana, 500 in… - Lucidafollia4 : Il grave errore del Sud, è stato non chiudere i confini ai minchioni del nord per le vacanze estive. Libero e il “… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Sud Quei pagliacci di Libero che deridono il Sud infetto The Wam.net Francia: attacco a commissariato di polizia a Sud di Parigi

Sud di Parigi, nella notte con spranghe senza fare feriti. Secondo fonti di polizia, sono sta ... [ Continua a leggere sul sito.] ...

Libero e il “Sud infettato”

Oggi il quotidiano diretto da Vittorio Feltri e da Pietro Senaldi regala un'altra delle sue chicche razziste. Ma basta fare due conti per vedere che anche stavolta hanno strillato in prima pagina una ...

Sud di Parigi, nella notte con spranghe senza fare feriti. Secondo fonti di polizia, sono sta ... [ Continua a leggere sul sito.] ...Oggi il quotidiano diretto da Vittorio Feltri e da Pietro Senaldi regala un'altra delle sue chicche razziste. Ma basta fare due conti per vedere che anche stavolta hanno strillato in prima pagina una ...