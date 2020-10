Il ventenne Francesco Nardi morto in un incidente a Lancenigo di Villorba

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ancora una giovane vita spezzata lungo le strade venete., trevigiano di 26 anni, è. D.Z., 21 anni di Vittorio Veneto, è rimasto ferito in modo non grave. È il tragico bilancio del sinistro stradale avvenuto adinei pressi dell’albergo Le Terrazze. I deu ventenni erano a bordo di un’auto, guidata dal ferito e conal suo fianco, che si è scontrata in modo frontale contro un’altra automobile. Entrambe le vetture sono finite nel fossato. Vani i tentativi di rianimareper via delle gravi lesioni riportate nell’dopo esser stato sbalzato fuori dal mezzo su cui viaggiava.