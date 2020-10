Il premier Conte: “La pandemia è ancora in corso, dobbiamo essere rigorosi nei nostri comportamenti” (Di domenica 11 ottobre 2020) “La pandemia è ancora in corso. La curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi. dobbiamo per questo mantenere altissima la soglia dell’attenzione e continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti“: è quanto ha affermato il premier Giuseppe Conte in un intervento pubblicato sul Riformista economia, in edicola lunedì. “Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l’impegno per contrastare il Covid. dobbiamo continuare a mantenere solida la convinzione che è impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Lain. La curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi.per questo mantenere altissima la soglia dell’attenzione e continuare aneicomportamenti“: è quanto ha affermato ilGiuseppein un intervento pubblicato sul Riformista economia, in edicola lunedì. “Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l’impegno per contrastare il Covid.continuare a mantenere solida la convinzione che è impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei ...

