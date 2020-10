Il nuovo D.p.c.m. è in arrivo, ecco quali saranno le novità più importanti (Di domenica 11 ottobre 2020) A breve arriveranno le tanto attese novità concernenti il Covid-19 contenute nel nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri. In molti ipotizzano che il decreto in questione potrà essere varato già nella giornata di domani. Purtroppo il numero dei contagi sta salendo in modo vertiginoso ed urge correre ai ripari per evitare di fare passi indietro e ritornare nella stessa situazione di Marzo, Aprile. quali potrebbero essere le novità È molto probabile che il nuovo d.p.c.m. imporrà ulteriori restrizioni concernenti le feste private e i banchetti. Il numero di invitati ai ricevimenti in questione sarà massimo di trenta persone, chiusura dei locali entro la mezzanotte e il divieto di stare dinanzi ai locali dalle ore 21. Lo scopo è quello di evitare a tutti i costi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) A breve arriveranno le tanto attese novità concernenti il Covid-19 contenute nelDecreto del presidente del consiglio dei ministri. In molti ipotizzano che il decreto in questione potrà essere varato già nella giornata di domani. Purtroppo il numero dei contagi sta salendo in modo vertiginoso ed urge correre ai ripari per evitare di fare passi indietro e ritornare nella stessa situazione di Marzo, Aprile.potrebbero essere le novità È molto probabile che ild.p.c.m. imporrà ulteriori restrizioni concernenti le feste private e i banchetti. Il numero di invitati ai ricevimenti in questione sarà massimo di trenta persone, chiusura dei locali entro la mezzanotte e il divieto di stare dinanzi ai locali dalle ore 21. Lo scopo è quello di evitare a tutti i costi ...

