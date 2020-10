Dal Viminale arriva l’obbligo di mascherina all’aperto per chi fa “attività motoria”

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 11 ottobre 2020) La disposizione del ministero èta in una circolare firmata ieri sera: chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare la. Si tratta di una comunicazione che chiarisce ai prefetti le disposizioni approvate col decreto del 7 ottobre scorso. Frattasi, capo di Gabinetto, ha scritto che, per quanto riguarda l’utilizzo della, «esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione». LEGGI ANCHE >>> Lockdown, tutte le regioni in Italia sono a rischio moderato ma alcune destano più preoccupazioneattività motoria sì, attività sportiva no Nella bozza del decreto che ...