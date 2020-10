Covid, Speranza: per la guarigione basterà solamente un tampone negativo (Di domenica 11 ottobre 2020) Il livello di allarme per la diffusione del Covid è aumentato, il sistema ancora regge, ma dobbiamo potenziare le difese. Questo è stato il ragionamento del ministro della Salute,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 ottobre 2020) Il livello di allarme per la diffusione delè aumentato, il sistema ancora regge, ma dobbiamo potenziare le difese. Questo è stato il ragionamento del ministro della Salute,...

Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - StefanoFeltri : Ecco il piano anti-Covid del ministro Speranza: nuova stretta su sport e locali - Tg3web : Cgil in piazza a Roma per chiedere un grande patto per rafforzare la sanità pubblica, baluardo vitale durante quest… - mrg1968 : Le regole del nuovo Dpcm sul Covid. Speranza: 'Vietare tutte le feste' - Questi sono una #bandadipirla… - alextorre13 : Le regole del nuovo Dpcm sul Covid. Speranza: «Vietare tutte le feste» -