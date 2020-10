Cala il numero dei positivi (5456) ma anche quello dei tamponi. Di Maio esclude un nuovo lockdown (Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino odierno sull’epidemia da Coronavirus fa registrare un calo dei nuovi casi: sono 5.456 su 104mila tamponi (28mila tamponi in meno rispetto alla giornata di ieri). 26 i morti, più 30 i ricoveri nelle terapie intensive. In diminuzione il dato dei nuovi positivi in Campania: sono 633 dopo il dato record di 769 registrato venerdì scorso. Calano anche i nuovi positivi in Lombardia: sono 1032 (3 i decessi) su 15.590 tamponi eseguiti. positivi in aumento, il ministro Speranza si riunisce con il Cts Oggi il ministro della Salute Speranza si riunirà con il comitato tecnico-scientifico per mettere sul tavolo nuovi provvedimenti restrittivi che dovranno essere il cuore del nuovo Dpcm sull’emergenza ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino odierno sull’epidemia da Coronavirus fa registrare un calo dei nuovi casi: sono 5.456 su 104mila(28milain meno rispetto alla giornata di ieri). 26 i morti, più 30 i ricoveri nelle terapie intensive. In diminuzione il dato dei nuoviin Campania: sono 633 dopo il dato record di 769 registrato venerdì scorso.noi nuoviin Lombardia: sono 1032 (3 i decessi) su 15.590eseguiti.in aumento, il ministro Speranza si riunisce con il Cts Oggi il ministro della Salute Speranza si riunirà con il comitato tecnico-scientifico per mettere sul tavolo nuovi provvedimenti restrittivi che dovranno essere il cuore delDpcm sull’emergenza ...

Altri 409 nuovi casi di contagio da coronavirus in Piemonte, in calo rispetto ai 499 di ieri, sabato, con 3 decessi e un numero più alto di pazienti in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri per un tot ...

Coronavirus in Italia, 5.456 positivi e 26 morti in 24 ore

ROMA – Sono 5.456 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: ieri erano stati 5.724, ma è considerevolmente più basso anche il numero dei tamponi fatti, oggi 104.658, quindi 28.426 in meno rispetto a i ...

Altri 409 nuovi casi di contagio da coronavirus in Piemonte, in calo rispetto ai 499 di ieri, sabato, con 3 decessi e un numero più alto di pazienti in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri per un tot ...

ROMA – Sono 5.456 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: ieri erano stati 5.724, ma è considerevolmente più basso anche il numero dei tamponi fatti, oggi 104.658, quindi 28.426 in meno rispetto a i ...