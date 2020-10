Adriano Celentano a Conte senza peli sulla lingua | “Fermi questa losca trattativa”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sono passati alcuni mesi dall’appello lanciato daal Presidente del Consiglio Giuseppe. Nel corso di un intervento a Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti su La7, il noto cantante ha voluto mandare un messaggio forte e deciso a Palazzo Chigi. Ecco cosa accadde. Il messaggio al Presidente del Consiglio Durante la puntata di Non è l’Arena, c’è stato uno spazio interamente dedicato al cantante milanese, dal titolo “L’inesistente”. Si parlava del caso di Giulio Regeni e sull’ostruzionismo del Governo de Il Cairo che continua a non voler collaborare. Ha spiegato: “La mafia non è solo quella che spara a tradimento”. E ancora: “Se è vero che il dossier arrivato ...