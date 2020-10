Verissimo, Can Yaman alla sua prima intervista in tv: “Cerco di evitare queste cose” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con Verissimo e sono tanti gli ospiti che si racconteranno alla padrona di casa Silvia Toffanin. A cominciare dall’attore del momento, idolatrato e ammirato da tutti: Can Yaman. Un’intervista ricca di contenuti, dalla sua infanzia alla vita professionale che l’ha portato a diventare un attore ormai affermato. Can Yaman: intervista esclusiva a Verissimo Con Bitter Sweet, serie televisiva d’esordio che ha catalizzato l’attenzione di molti, si è fatto strada in Italia. Ma è con l’attuale messa in onda di Daydreamer – Le ali della libertà che ha conquistato pubblico e critica. Can Yaman è indubbiamente l’attore del momento ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo appuntamento cone sono tanti gli ospiti che si racconterannopadrona di casa Silvia Toffanin. A cominciare dall’attore del momento, idolatrato e ammirato da tutti: Can. Un’ricca di contenuti, dsua infanziavita professionale che l’ha portato a diventare un attore ormai affermato. Canesclusiva aCon Bitter Sweet, serie televisiva d’esordio che ha catalizzato l’attenzione di molti, si è fatto strada in Italia. Ma è con l’attuale messa in onda di Daydreamer – Le ali della libertà che ha conquistato pubblico e critica. Canè indubbiamente l’attore del momento ...

MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - team_world : La settimana scorsa CAN YAMAN... ora è Demet Özdemir ad essere arrivata in Italia ?????? ? Fan della serie TV Daydream… - moonpretty18 : RT @pausinismile: Fra l'intervista uscita oggi di Özge dove parla della fine di Bay Yanlis e dell'intervista di Can a verissimo dove non ha… - GabriellaIaros1 : E’ stata l’intervista Can yaman molto molto bella!Grazie al programma Verissimo!Desideravo tanto dolcemente che ti… - LuminitaPoenaru : RT @MariLu201068: @LuminitaPoenaru @canyaman1989 @verissimotv Buongiorno! Finalmente ci siamo! Buon sabato?????? merhaba canim Can ???????????? #Ca… -