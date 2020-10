Traffico Roma del 10-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) Luceverde1 trovati dalla redazione Buon pomeriggio non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo autostradale consolari la polizia locale Ci segnala un incidente sulla via del mare all’altezza di via di Mezzocammino disagi contenuti raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni due le manifestazioni in corso oggi pomeriggio la prima a San Giovanni la seconda la bocca della verità non si registra nessun tipo di problema per ilper i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità