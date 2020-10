Sul ghiacciaio di Giogo Alto un’opera d’arte firmata da Olafur Eliasson

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) E’ stata inaugurata la nuova opera d’arte pubblica permanente di: “Our Glacial Perspetctives”. L’opera d’arte, realizzata sul Monte Grawand del, inAdige, in Val Senales, inizia con un sentiero che conduce lungo la cresta scolpita nei ghiacciai della montagna per 410 metri. Questo percorso è diviso da nove porte che sono distanziate ad intervalli corrispondenti in scala alla durata delle ere glaciali della Terra, che segnano una linea temporale profonda del nostro pianeta, del ghiaccio e dell’ambiente. Il padiglione è usato dal visitatore come uno strumento astronomico: bisogna puntare gli anelli circostanti che seguono il percorso del sole nel cielo. Questi anelli indicano la ...