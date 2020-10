Spagna, Luis Enrique e la domanda su Asensio: “Non è convocato. Sarà a casa guardando Netflix…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Sta facendo molto discutere in Spagna l'assenza dai convocati da parte del ct Luis Enrique di Marco Asensio. Il mister non ha chiamato il calciatore per il doppio incontro delle Furie Rosse in Nations League e per giunta, nel corso dell'ultima conferenza stampa, una sua risposta ad una domanda che gli chiedeva appunto del calciatore del Real Madrid ha destato non poche polemiche.Luis Enrique: "Asensio a casa a guardare Netflix"caption id="attachment 978873" align="alignnone" width="731" Asensio (getty images)/caption"Come vedo Asensio? Non lo vedo. Non posso perché non è stato convocato e non è qui", ha risposto in tono ironico Luis ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Sta facendo molto discutere inl'assenza dai convocati da parte del ctdi Marco. Il mister non ha chiamato il calciatore per il doppio incontro delle Furie Rosse in Nations League e per giunta, nel corso dell'ultima conferenza stampa, una sua risposta ad unache gli chiedeva appunto del calciatore del Real Madrid ha destato non poche polemiche.: "a guardare Netflix"caption id="attachment 978873" align="alignnone" width="731"(getty images)/caption"Come vedo? Non lo vedo. Non posso perché non è statoe non è qui", ha risposto in tono ironico...

