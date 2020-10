Platini: “Sempre contrario al Var. Non sono un corruttore. La Juventus è tanto” (Di sabato 10 ottobre 2020) Altro grande ospite al Festival dello Sport a Milano, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. E’ intervenuto l’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, ex numero 10 della Juventus. Queste le parole di “Le Roi” Platini: “Sto facendo una vita tranquilla, cerco di trascorrere più tempo con la mia famiglia, viaggiando, osservando il Mondo e guardando le cose come vanno. Mi piace il golf, perchè ti libera la mente e sfidi un avversario o amico”. Sul Var: “Si rimango sempre negativo al VAR. Non fa parte della nostra filosofia del gioco e dello sbaglio. Ha eliminato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è il VAR per le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Altro grande ospite al Festival dello Sport a Milano, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. E’ intervenuto l’ex presidente dell’Uefa, Michel, ex numero 10 della. Queste le parole di “Le Roi”: “Sto facendo una vita tranquilla, cerco di trascorrere più tempo con la mia famiglia, viaggiando, osservando il Mondo e guardando le cose come vanno. Mi piace il golf, perchè ti libera la mente e sfidi un avversario o amico”. Sul Var: “Si rimango sempre negativo al VAR. Non fa parte della nostra filosofia del gioco e dello sbaglio. Ha eliminato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è il VAR per le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. ...

