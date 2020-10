Pelago Muore a 2 anni investito nel parcheggio di un condominio in via Forlivese

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 ottobre 2020) Gli abitanti di(Firenze) soino sotto choc. Un bimbo di 2è morto a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale in via. Il bambino, subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso in codice rosso. Nonostante la corsa in sala operatoria non è stato possibile salvargli la vita. Il sindaco Nicola Povoleri riferisce che “un’auto che stava rientrando neldi unhail bimbo di 2mentre era in bici”. Nel cortile deldi viail piccolo era insieme alla mamma. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un altro condomino.