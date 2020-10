OnePlus 8T: svelato il design nel video ufficiale (Di sabato 10 ottobre 2020) OnePlus svela nel video ufficiale il design del suo prossimo top di gamma OnePlus 8T, nella colorazione Acquamarine Green. Scopriamolo insieme A pochi giorni dall’annuncio ufficiale ecco spuntare in rete un video che mostra l’innovativo design del prossimo OnePlus 8T. Da anni OnePlus si impegna nel progettare smartphone dal retro elegante e raffinato, che siano piacevoli al tatto e alla vista. Il vetro opaco di 5a generazione presente su OnePlus 8 Pro era infatti caratterizzato da una texture liscia come seta. Ecco dunque che l’omonima società presenterà col suo prossimo top di gamma una soluzione migliorata e funzionale all’utilizzo di tutti i ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020)svela nelildel suo prossimo top di gamma8T, nella colorazione Acquamarine Green. Scopriamolo insieme A pochi giorni dall’annuncioecco spuntare in rete unche mostra l’innovativodel prossimo8T. Da annisi impegna nel progettare smartphone dal retro elegante e raffinato, che siano piacevoli al tatto e alla vista. Il vetro opaco di 5a generazione presente su8 Pro era infatti caratterizzato da una texture liscia come seta. Ecco dunque che l’omonima società presenterà col suo prossimo top di gamma una soluzione migliorata e funzionale all’utilizzo di tutti i ...

