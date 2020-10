Omicidio Marco Vannini, Ciontoli è stato condannato a 14 anni (Di sabato 10 ottobre 2020) Marco Vannini fu colpito da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. I primi due gradi di giudizio si sono conclusi con risultati contrastanti, successivamente la Corte di Cassazione, annullando la sentenza in cui era stata riconosciuta l’ipotesi più lieve con la riduzione di pena da 14 a 5 anni al principale imputato, Antonio Ciontoli, ha ordinato un nuovo processo e indicato a suo carico e dei suoi familiari alcuni indizi di colpevolezza. La verità processuale oggi racconta che alle ore 23 del 17 maggio 2015 Marco era a casa Ciontoli e si stava facendo una doccia. Ed è proprio in quel bagno che si è consumata la tragedia, sarebbe stata ... Leggi su aciclico (Di sabato 10 ottobre 2020)fu colpito da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martinaa Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. I primi due gradi di giudizio si sono conclusi con risultati contrastanti, successivamente la Corte di Cassazione, annullando la sentenza in cui era stata riconosciuta l’ipotesi più lieve con la riduzione di pena da 14 a 5al principale imputato, Antonio, ha ordinato un nuovo processo e indicato a suo carico e dei suoi familiari alcuni indizi di colpevolezza. La verità processuale oggi racconta che alle ore 23 del 17 maggio 2015era a casae si stava facendo una doccia. Ed è proprio in quel bagno che si è consumata la tragedia, sarebbe stata ...

