Monza, altri tre giocatori positivi: salgono a cinque le positività in squadra (Di sabato 10 ottobre 2020) altri tre calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid, dopo le due positività emerse nella squadra nei giorni scorsi. "A.C. Monza informa che, dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", si legge in una nota del club brianzolo. "I tre calciatori … L'articolo Monza, altri tre giocatori positivi: salgono a cinque le positività in squadra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

